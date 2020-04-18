سفير إيران السابق في بغداد: أمريكا تسعى للاستيلاء على السلطة بالعراق.. ولن يجري حوار استراتيجي بين البلدين

2020/04/18 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

رأى السفير الايراني السابق في العراق حسن كاظمي قمي، السبت (18 نيسان 2020)، أنه لن يحدث حوار استرا...





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