المثنى تعلن فتح مكاتب الصيرفة لتداول ونقل العملات

2020/04/18 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة الخاصة بكورونا في محافظة المثنى اليوم السبت، فتح مكاتب الصيرفة في المحافظة وذلك لتداول ونقل العملات.وبحسب كتاب موجه لقيادة الشرطة اطلعت عليه “العهد نيوز”، فإن “التوجيه ينص على السماح لمكاتب الصيرفة للعمل خلال فترة حظر التجوال”.وبين، أن “القرار اتخذ بناءً على مقررات خلية الأزمة”.

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