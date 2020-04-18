ابو رغيف لـ”العهد نيوز”: داعش يحاول تنظيم صفوفه ويعمل على استقطاب هؤلاء!

2020/04/18 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الى ان داعش الارهابي يحاول اعادة نفسه للواجهة، فيما بين انه يعمل على استقطاب ابناء المقتولين داخل التنظيم.وقال ابو رغيف في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “داعش يعمل على تنسيق نفسه مرة اخرى واستغلال الظروف الصحية التي تواجه العراق حيث يحاول القيام باصدارات لعملياته الارهابية وبث الرعب […]

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