واسط تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال اعتبارا من الثلاثاء المقبل

2020/04/18 | 14:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطأعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت، أنها ستشرع بتخفيف إجراءات حظر التجوال الصحي اعتبارا من الثلاثاء المقبل والسماح بالعمل الخاص من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 عصرا.وقال رئيس خلية الأزمة في محافظة واسط محمد جميل المياحي خلال مؤتمر صحفي عقد في مستشفى الزهراء التعليمي، إن "تخفيف الإجراءات سيتمثل بالسماح بحركة المواطنين في أماكن محددة على مستوى مركز المدينة والأقضية والنواحي".ولفت المياحي إلى انه "سيتم السماح لسائقي مركبات الأجرة وأصحاب الأعمال الحرة والعاملين في الحي الصناعي بالعمل من الساعة الـ 6 صباحا وحتى الساعة الـ 5 عصرا".واشار الى ان "غلق المقاهي والأسواق العامة والجوامع والحسينيات في شهر رمضان"، داعيا في الوقت ذاته "المواطنين إلى عدم إقامة مجالس العزاء (الفواتح) سواء في الحسينيات أو في دور المواطنين ومشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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