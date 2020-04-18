بينها رفع حظر التجوال بشكل جزئي.. واسط تتخذ قرارات جديدة

2020/04/18 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم السبت، أنها ستشرع بتخفيف إجراءات حظر التجوال الصحي اعتبارا من الثلاثاء المقبل والسماح بالعمل الخاص من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 عصرا.وقال رئيس خلية الأزمة في محافظة واسط محمد جميل المياحي خلال مؤتمر صحفي عقد في مستشفى الزهراء التعليمي، وحضرته “العهد نيوز” إن “تخفيف الإجراءات سيتمثل بالسماح […]

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