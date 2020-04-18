نائبة: مأساة ملاك يجب أن تكون بداية النهاية لمسلسل العنف ضد المرأة

2020/04/18 | 14:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالبت عضو مجلس النواب عالية نصيف، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية المعنية والمنظمات الحقوقية بالعمل على تشريع قانون مكافحة العنف الأسري، داعية الى أن تكون "مأساة" الشابة ملاك الزبيدي بداية النهاية لمسلسل العنف ضد المرأة في العراق.

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