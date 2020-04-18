برلمانيون: الكاظمي بات قريباً من اعلان تشكيلته الحكومية

2020/04/18 | 14:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدَ أعضاءٌ في السلطة التشريعيَّة أنَّ رئيس الوزراء المكلّف، مصطفى الكاظمي، بات قريباً من إعلان كابينته الحكوميَّة، بعد حصوله على تفويض نسبة مهمَّة من الأحزاب والقوى السياسيَّة التي اشترطت أنْ يتمتع الوزراء المختارون بالاستقلاليَّة والنزاهة والكفاءة وتوزيع الحقائب الوزاريَّة بحسب "المكونات" كما جرت العادة، وبينما أوضح نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، أنَّ مجلس النواب بانتظار طلب المكلف لعقد جلسة منح الثقة لحكومته، رجح برلمانيون عقد جلسة خلال الأسبوع الحالي للتصويت على الكابينة الوزاريَّة.

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