خارطة الأمطار ودرجات الحرارة.. تحذير ومفاجآت في أجواء العراق

2020/04/18 | 14:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأجواء غائمة وومطرة شهدتها أغلب مناطق جنوب البلاد وصولاً إلى العاصمة بغداد ومدن أخرى، إثر تأثير منخفضين جويين.

تشهد البلاد أجواء غائنة وممطرة في أجزائها الجنوبية مع انخفاض في درجات الحرارة

وأظهرت مقاطع مصورة وصورًا الأمطار وهي تهطل على البصرة وذي قار والمثنى ومناطق أخرى، بعد أن توقع متنبئون جويون أجواءً غير مستقرة تشمل نزول الحالوب وانخفاضًا في درجات الحرارة على مستوى المناطق الجنوبية.

وقال المتنبئ الجوي علي الكربلائي في تدوينة له، يوم السبت 18 نيسان/أبريل، إن "المنخفض السطحي الحراري من البحر الأحمر سيكون تأثيره ضعيفًا أو شبه معدوم على مدن وسط وغرب وشمال البلاد بسبب ضعف الرطوبة البنائية والتصعيدية للسحب"، موضحًا أن "الطقس سيكون في شمال البلاد صحوًا مع قطع غيوم".

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ورجح الكربلائي، أن تشمل الأمطار مناطق جنوب الأنبار، فيما يكون الطقس غائمًا في وسط وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن "منطقة الفرات الاوسط ستشهد طقسًا غائمًا مع زخات رعدية من المطر تشمل بادية النجف فقط".

كما توقع، أن تشمل الأمطار أجزاءً من محافظة بابل، وقد تكون رعدية، مؤكدًا أن "مدن الجنوب ستشهد أمطارًا رعدية بين المتوسطة الشدة والغزيرة مصحوبة بالحالوب على فترات وتشمل بادية السماوة، وتمتد لتشمل البصرة والناصرية وتكون متوسطة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية، لتزداد حدة ورقعة الأمطار بعد الظهر والليل لتشمل أغلب مناطق السماوة والبصرة والناصرية والعمارة بأمطار رعدية متوسطة وغزيرة".

وبين المتنبئ، أن الأمطار ستكون غزيرة جدًا في جنوب الناصرية والعمارة ووسط وشمال البصرة مصحوبة بالحالوب أحيانًا، مشيرًا إلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة على مستوى المناطق الجنوبية، مقابل ارتفاع في شمال البلاد.

وقال الكربلائي، إن معدل درجات الحرارة سيبلغ نحو 20 مئوية جنوبًا، ويصل إلى 25 مئوية في الوسط، مقابل درجات قريبة من جدود 30 شمالاً.

حذر المتنبئ الجوي من الرياح الهابطة وشدة الأمطار في مناطق محددة

ولم يستبعد المتنبئ الجوي، حدوث مفاجآت طقسية، خلال يوم السبت، فيما حذر من الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وشدة الأمطار في شمال البصرة وجنوب الناصرية وشرق السماوة.

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