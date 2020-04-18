كورونا يؤجل عرض مسلسلات اعدت لرمضان 2020

2020/04/18 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لن تتمكن مسلسلات تلفزيونية من اللحاق بالعرض في شهر رمضان 2020، بسبب فيروس ” كورونا ” المستجد، الذي بسببه تم فرض حظر التجوال في الدول العربية للحد من تفشيه على نطاق واسع وحماية المواطنين، ما دفع منتجي تلك الأعمال إلى تأجيل تصويرها.أسود فاتح خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من سباق دراما رمضان 2020 بمسلسلها […]

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