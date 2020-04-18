2020/04/18 | 14:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح يصدر عفواً خاصاً عن المحكوم الذي أساء للمرجع السيستاني بعد طلب الأخير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 14:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يصدر عفواً خاصاً عن المحكوم الذي أساء للمرجع السيستاني بعد طلب الأخير) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يصدر عفواً خاصاً عن المحكوم الذي أساء للمرجع السيستاني بعد طلب الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).