داعش يكثف هجماته ويوقع جرحى في عمليات دامية بديالى

2020/04/18 | 14:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي هذا التطور بعد وقت قصير من إصابة ستة من رجال الأمن بجروح بانفجار منزل ملغوم في المحافظة ذاتها والواقعة إلى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد - Getty Images

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