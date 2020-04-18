وزارة التعليم العالي توجه مؤسساتها بتهيئة مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي

2020/04/18 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاقسام العلمية كافة التابعة لتشكيلاتها بتوفير مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي في بيان، إن وزارة التعليم وجهت الاقسام العلمية كافة التابعة لتشكيلاتها بتوفير مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي من خلال تهيئة قاعة واحدة على الاقل تضمن خلق بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل العرض والتقديم والتسجيل والسبورات الذكية، مشيرا الى ان هذه القاعة ستستخدم للاجتماعات الفيديوية او المناقشات والمحاضرات، لافتا الى إمكانية توفير ما يلزم من تخصيصات مالية عبر صندوق التعليم العالي.

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