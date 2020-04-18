غوتيريش يدعو لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

2020/04/18 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الى انشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال غوتيريش إن العالم بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد وباء كورونا وان يكون هذا اللقاح متاحا للجميع وفي كل مكان، لافتا الى أن افريقيا بحاجة لأكثر من مئتي مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها الاقتصادية.

وطالب الأمين العام الدائنين إلى تعليق واسع لسداد ديون البلدان النامية، وألا يكتفي هذا التجميد على الدول الأشد فقرا، محذرا من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة قيام صندوق النقد الدولي منح حقوق سحب خاصة جديدة، وهي الخطوة التي عارضتها الولايات المتحدة.

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