أصحاب المحال التجارية والكسبة في أربيل ينظمون تجمعا للمطالبة بإعادة فتح محلاتهم

2020/04/18 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم أصحاب المحال التجارية في محافظة أربيل، تجمعا للمطالبة بإعادة فتح محلات عملهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وذكرت مصادر محلية ان أكثر من الف شخص من الكسبة والعاملين بالمنطقة الصناعية شمالي أربيل، وأصحاب المحال التجارية بمختلف أسواق المحافظة، طالبوا خلال تجمعهم بتخفيف القيود المفروضة على أعمالهم بسبب تفشي وباء كورونا، لتمكينهم من تأمين متطلبات حياتهم اليومية، فيما إشارة المصادر إلى قيام القوات الأمنية بمنع المتجمهرين من التوجه إلى مبنى المحافظة لتقديم مطالبهم للحكومة المحلية.

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