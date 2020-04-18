لاريجاني يؤكد حتمية الانتصار على “الكيان الإسرائيلي”

2020/04/18 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي لاريجاني، اتصالات هاتفية من عدد من قيادات المقاومة الفلسطينية، أكد خلالها حتمية الانتصار على إسرائيل.وقال لاريجاني، في حديث هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد نخالة، “نتطلع إلى أن يحقق مجاهدو جبهة المقاومة الإسلامية النصر في جهادهم ضد الكيان الصهيوني على وجه السرعة، […]

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