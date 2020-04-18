سيلينا غوميز تقاضي صناع لعبة على الهواتف الذكية

2020/04/18 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قاضت المطربة والممثلة الأمريكية، سيلينا غوميز ، صناع لعبة على الهواتف الذكية، بزعم أنهم استخدموا شبيهة لها دون الحصول على إذن منها.ويسمح التطبيق لللاعبين المشاركين أن يجعلوا أشباه المشاهير العالميين يرتدون ما يرغبون من ملابس، مثل المطربة البريطانية أديل وكيم كارداشيان وسيلينا غوميز.ووصفت سيلينا غوميز (27 عاما) ما يقوم به التطبيق “انتهاكا صارخا” […]

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