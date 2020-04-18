2020/04/18 | 14:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بابل: ملتزمون بقرار الحظر لغاية 24 نيسان الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل: ملتزمون بقرار الحظر لغاية 24 نيسان الحالي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل: ملتزمون بقرار الحظر لغاية 24 نيسان الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).