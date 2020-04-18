مساعدات بافل طالباني تصل صحة السليمانية


مساعدات بافل طالباني تصل صحة السليمانية
2020/04/18 | 14:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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