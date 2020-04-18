2020/04/18 | 14:29 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفساد في العراق.. تجاهل تقارير ثراء الضباط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
على الرغم من إقرار المسؤولين العراقيين طيلة السنوات الماضية بمعاناة المؤسسات الأمنية والعسكرية، من آفة الفسا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفساد في العراق.. تجاهل تقارير ثراء الضباط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفساد في العراق.. تجاهل تقارير ثراء الضباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).