الفساد في العراق.. تجاهل تقارير ثراء الضباط

2020/04/18 | 14:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



على الرغم من إقرار المسؤولين العراقيين طيلة السنوات الماضية بمعاناة المؤسسات الأمنية والعسكرية، من آفة الفسا...

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