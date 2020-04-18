بالوثائق.. الترتيب الزمني لرفع حظر التجوال في العراق

2020/04/18 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت “يس عراق” على وثائق تتضمن رؤية هيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وجاءت مقترحات كما ورد أدناه: 1/ من تاريخ 4/19 لغاية 4/30 : أ- استمرارية غلق المدارس والجامعات كافة ب- يكون حظر التجوال من الساعة الـ6 مساءاً ولغاية الـ6 صباحاً 2/ من تاريخ 5/1 لغاية 5/30 : أ-استمرار تعطيل […]

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