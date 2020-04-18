ما حقيقة اصطدام كويكب بحجم جبل ايفرست بالأرض؟

2020/04/18 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تردد في بعض وسائل الاعلام وكذلك التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد بأن هناك كويكب عملاق بحجم جبل ايفرست سيضرب الأرض خلال الفترة القادمة.وأكد جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، فى بيان له، أنه من المقرر طبقا للأرصاد والحسابات الفلكية العالمية فان كويكب يكاد يكون بحجم جبل إيفرست يطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2)، […]

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