حالات الاشتباه بفايروس كورونا تودع ردهات العزل الصحي في ديالى

2020/04/18 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، ان ردهات العزل في جميع مستشفياتها خالية من حالات الاشتباه بالفيروس.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، ان “جميع ردهات العزل في مستشفيات ديالى خالية تماما من اي وجود لحالات الاشتباه بفيروس كورونا في حدث هو الاول من نوعه منذ بروز اول اصابة بكورونا داخل المحافظة […]

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