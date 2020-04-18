2020/04/18 | 14:32 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: إصابة 5 مدنيين وعسكريين بأعمال إرهابية في مناطق متفرقة من

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#عاجل: إصابة 5 مدنيين وعسكريين بأعمال إرهابية في مناطق متفرقة من ديالى

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