2020/04/18 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل عدد الوفيات في إيران، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، وفاة 73 شخصا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5031 شخصا.وأضاف جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 80 الفا و868 شخصا، بتسجيل 1374 اصابة جديدةإلى ذلك دشنت الشركات القائمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الإيرانية تسجل انخفاضا ملحوظا في وفيات كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الإيرانية تسجل انخفاضا ملحوظا في وفيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).