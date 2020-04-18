أزمة كورونا، غلقت كافة المدارس، ما تأثيرها على واقع التعليم في شنگال؟

2020/04/18 | 15:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين شيخ كالو فايروس كورونا أو ما يسمى ب Covid-19، في الفترة الأخيرة انتشر بشكل لا تتصورها البشرية، أصاب أكثر من مليوني إنسان حول العالم، وماتت الآلاف نتيجة الإصابة بها.بدأ covid-19 اول مرة بشكل واسع وسريع في الصين وبعدها في إيران وصولا الى ايطاليا حيث وقفت الحياة وانهار كل شيء هناك …

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