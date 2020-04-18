الصحة تعلن ولادة طفل لأم يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في بابل

2020/04/18 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، ولادة طفل بعملية قيصرية لأم يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مستشفى الحلة التعليمي بمحافظة بابل.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “فريقاً طبياً وتمريضياً متخصصاً في مستشفى الحلة التعليمي، أجرى عملية قيصرية لامرأة تبلغ من العمر 18 عاماً، وهي من الحالات المشتبه بإصابتها بمرض فايروس كورونا، كونها […]

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