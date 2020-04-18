2020/04/18 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفعت حالات العنف المنزلي في فرنسا ىبنسبة 30% خلال حظر التجوال الذي فرضته السلطات الفرنسية لمواجهة وباء فيروس كورونا.
وأوضح صحيفة “لاديبش” الفرنسية في تقرير لها ان “بعد أسبوع من حظر التجوال ارتفع العنف المنزلي بنسبة 30% عن السابق، مما دفع الحكومة لاتخاذ عدة اجراءات للابلاغ عنها بوجود الحظر”.
واضاف التقرير “من الاجراءات الابلاغ عن […]
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وأوضح صحيفة “لاديبش” الفرنسية في تقرير لها ان “بعد أسبوع من حظر التجوال ارتفع العنف المنزلي بنسبة 30% عن السابق، مما دفع الحكومة لاتخاذ عدة اجراءات للابلاغ عنها بوجود الحظر”.
واضاف التقرير “من الاجراءات الابلاغ عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر التجوال يرفع العنف المنزلي 30% في فرنسا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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