حظر التجوال يرفع العنف المنزلي 30% في فرنسا

2020/04/18 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حالات العنف المنزلي في فرنسا ىبنسبة 30% خلال حظر التجوال الذي فرضته السلطات الفرنسية لمواجهة وباء فيروس كورونا.وأوضح صحيفة “لاديبش” الفرنسية في تقرير لها ان “بعد أسبوع من حظر التجوال ارتفع العنف المنزلي بنسبة 30% عن السابق، مما دفع الحكومة لاتخاذ عدة اجراءات للابلاغ عنها بوجود الحظر”.واضاف التقرير “من الاجراءات الابلاغ عن […]

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