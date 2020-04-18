عدسة توفيق الحكيم تحت شمس الفكر - طلعت رضوان

2020/04/18 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان 000أعتقد أنّ كتاب (تحت شمس الفكر) أحد أهم كتب توفيق الحكيم..وقد صدرتْ طبعته الثالثة عام1945 عن دارسعد مصرللطباعة والنشر، لأنه طرح ما يعتقده عن التراث الحضارى لمصر..وعلى سبيل المثال ذكرأنه فى كل يوم يثبتْ بالدليل أنّ العمران والاستقرار..وُجدا فى مصرقبل التقويم الميلادى بآلاف السنين..وقد ظهرتْ الحضارة المصرية بعد جهود عدة أجيال..وذكرالمؤرخ اليونانى سولون (640- 560ق.م) أنّ المصريين عنوا بتطويرحضا......

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