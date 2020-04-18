تأملات الاعلام البرجوازي لمرحلة ما بعد كورونا ! - عبدالله صالح

2020/04/18 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_صالح بعد أن رفعت جائحة كورونا الغطاء عن النظام الرأسمالي المتهرئ وانبعثت رائحته العفنة لتملأ بقاع الأرض بأكملها، بدأ الحديث عن تحولات جذرية تنتظر العالم بعد تخطي مرحلة الوباء والقضاء عليه، تحولات فكرية سياسية اجتماعية واقتصادية .



الحديث عن المجتمع الاشتراكي كبديل واقعي وممكن لهذا النظام من البدائل المطروحة الآن على صعيد العالم، لم يقتصر هذا الحديث على اوساط الشيوعيين ومحبي الحرية وحياة الرفاهية وال......

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