الفلسفة والجماليات عند موريس ميرلوبونتي - مالك ابوعليا

2020/04/18 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا المقالة للماركسي السوفييتي كونستانتين ميخايلوفيتش دوغلوف*ترجمة مالك أبوعلياان الملاحظات والشروح بعد الحروف الأبجدية بين الأقواس (أ)، (ب)، وبعد النجمة *،**، من عمل المترجم.يتمتع موريس ميرلو بونتي بمكانةٍ خاصةٍ بين فلاسفة وعلماء الجمال البرجوازيين الفرنسيين المعاصرين.



تُظهر تصريحات كل من سارتر، كامو هيبوليت، دوفرين، ريكور، جيروكس وليفي شتراوس وآخرين أنهم تأثروا (وبعضهم لا زال......

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