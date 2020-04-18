ريال مدريد يتسلح بأزمة كورونا لضم نجم سان جيرمان

2020/04/18 | 15:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف موقع “ديفنسا سنترال” خطة نادي ريال مدريد الإسباني في محاولة خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

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