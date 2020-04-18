صاروخان يستهدفان موقعاً تشغله شركة نفط صينية في العراق

2020/04/18 | 15:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقع النهروان ضمن مدينة المدائن حيث تعمل شركة جنهوا في حقل شرق بغداد منذ نحو عامين وتقوم باستخراج ما يصل إلى عشرة آلاف برميل يومياً

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