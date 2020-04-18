الخدمات النيابية: شركات الاتصالات لم تتعاون لتخفيض أسعار الانترنت

2020/04/18 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب، السبت، الى تكثيف الجهود لمحاسبة شركات الاتصالات، مبينة أن تلك الشركات لم تراعي وضع العراق الحالي وما يمر به المواطنون.وقالت النائبة لـ /المعلومة/ إن “خدمة الاتصالات والانترنيت في البلاد عموما سيئة جدا وعلى الجهات الرقابية مساءلة شركات الهاتف النقال “.وأضافت أن “الشركات المذكورة […]

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