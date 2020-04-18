استمارة حجز مواعيد مراجعة المرور في مواقع تسجيل المركبات ببغداد والمحافظات

2020/04/18 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلقت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، استمارة لحجز مواعيد مراجعة في مواقع تسجيل المركبات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقته “يس عراق” أنه “بتوجيه مباشر من قبل مدير المرور اللواء زهير الخفاجي، أطلقت مديرية المرور العامة، نظام حجز مواعيد مراجعة المواطنين، لمواقع تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات”.وأضاف […]

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