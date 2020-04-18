2020/04/18 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو غراف.. وفاة ملاك الزبيدي يثير غضب العراقيين وسخط كبير من تصاعد مستوى العنف الأسري) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو غراف.. وفاة ملاك الزبيدي يثير غضب العراقيين وسخط كبير من تصاعد مستوى العنف الأسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).