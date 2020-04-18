السليمانية.. إعادة أجزاء من السوق الكبير وسط مركز المدينة إعتباراً من يوم غد

2020/04/18 | 15:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا لمواجة فيروس كورونا في محافظة السليمانية اعادة اجزاء من السوق الكبير وسط مركز المحافظة غدا الاحد.وقال عضو اللجنة سالار سراوي، انه بعد تنفیذ المرحلة الاولی ستجتمع اللجنة لتنفیذ المرحلة الثانیة لاعادة فتح بعض الاماکن فې سوق السلیمانیة وشوارع الاورزدې و کاوە و بیرمیرد.واردف بالقول انه “بعدها سنقوم بتقییم الوضع واذا […]

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