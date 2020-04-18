فايروس كورونا يكشف عن هشاشة النظام الصحي في بريطانيا

2020/04/18 | 15:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربن تردّي وضع النظام الصحي «غير الجاهز» لمواجهة تدفق المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» بسبب عقد من الإجراءات التقشفية، بينما تنتقد رابطة مديري الصحة العامة «سنوات الاقتطاعات (المالية) القاتمة» التي تدفع البلاد ثمنها اليوم.ومنذ بداية انتشار وباء كورونا الذي أودى بحوالي 14 ألف شخص في المملكة المتحدة، انهالت الانتقادات لنقص […]

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