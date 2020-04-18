2020/04/18 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم-(أ ف ب) – انضمت الأميرة السويدية صوفيا إلى صفوف طواقم الرعاية الصحية في السويد بعد تدريب مكثف من ثلاثة أيام في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد على ما أفاد القصر الملكي وكالة فرانس برس.وباتت الأميرة البالغة 35 عاما وهي زوجة نجل الملك غوستاف، منذ الخميس مساعدة متطوعة في مجال الرعاية الصحية في مستشفى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأميرة السويدية صوفيا تنضم إلى الطواقم الصحية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأميرة السويدية صوفيا تنضم إلى الطواقم الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).