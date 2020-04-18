2020/04/18 | 15:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تقديم مقترح باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.واضافت اللجنة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “لم نرفض تعيين أي شريحة، والتعيينات والأجور والتخصيصات المالية مسألة حكومية ولا علاقة للجنة فيها إطلاقاً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تنفي اقتراحها استقطاع نسبة من رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تنفي اقتراحها استقطاع نسبة من رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).