ازمة المثنى تقرر السماح بفتح مكاتب الصيرفة في المحافظة

2020/04/18 | 15:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة الخاصة بكورونا في محافظة المثنى، اليوم السبت، السماح بفتح مكاتب الصيرفة في المحافظة.وذكرت الخلية في كتب وجهته لقيادة شرطة المحافظة ، إن “التوجيه ينص على السماح لمكاتب الصيرفة للعمل خلال فترة حظر التجوال”.وأضاف، أن “هذا القرار اتخذ بناءً على مقررات خلية الأزمة”.

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