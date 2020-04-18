صحيفة كويتية: بدء مغادرة العراقيين العالقين عبر منفذ العبدلي

2020/04/18 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةافادت صحيفة "الرأي" الكويتية، ببدء مغادرة العالقين في الكويت الى العراق عبر منفذ العبدلي.وذكرت الصحيفة، ان"أعضاء السفارة العراقية لدى البلاد، قاموا بمتابعة إنهاء اجراءات اجلاء العراقيين بمنفذ العبدلي".واضافت، انه"مغادرة العراقيين بدات بالتنسيق مع السفارة العراقية في الكويت رفعا للمعاناة عنهم مع استمرار قرار منع الدخول للكويت".

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