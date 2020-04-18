زلزال قوي يضرب جنوب العاصمة اليابانية

2020/04/18 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال قوي سلسلة جزر في المحيط الهادئ إلى الجنوب من طوكيو السبت، ولكن لا يوجد خطر بوقوع تسونامي ولا تقارير عن أضرار مادية ولا بشرية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر وقع مساء السبت في المحيط الهادئ غرب سلسلة جزر أوغاساوارا في موقع على بعد حوالي ألف كيلومتر جنوب طوكيو.

وقالت كذلك إن الزلزال الذي كان مركزه عميقا للغاية على عمق 450 كيلومترا تحت سطح البحر، لا يشكل خطرا بحدوث تسونامي.

يشار إلى أن سلسلة جزر أوغاساوارا تتكون من براكين قديمة تحت سطح البحر وتسمى أيضا جزر بونين، هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

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