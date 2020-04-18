الفرق حكومية تنفذ جولات ميدانية لقياس خدمة شركات الهاتف النقال

2020/04/18 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت هيئة الاعلام والاتصالات، جولات ميدانية لقياس جودة الخدمة المقدمة من شركات الهاتف النقال في محافظة بابل ومتابعة عدد من شكاوى المواطنين في هذا لشأن.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “العمل شمل مركز المحافظة، فضلا عن ناحية النيل وجزء من طريق المرور الدولي، ضمن مساعي الهيئة في العمل على استمرارية […]

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