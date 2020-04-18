تركيا تتجاهل تحذير العراق وتشن هجوما جديدا

2020/04/18 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تنفيذ غارات جوية جديدة داخل الأراضي العراقية، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني.وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه “العهد نيوز” إنه “جرى تحييد الإرهابيين الثلاثة، في منطقة “أفاشين- باسيان”، شمالي العراق”.وأكد البيان “استمرار عمليات الجيش التركي بكل حزم، ضد المنظمة الإرهابية الإنفصالية”.

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