صراع جديد في العراق.. ساحته الموانئ

2020/04/18 | 15:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذر النائب كاظم فنجان الحمامي، من تأثير قرارات هيئة المنافذ الحدودية منع أية جهة من العمل ف...

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