خلية الأزمة: إجراءات خاصة برمضان ستصدر في اليومين المقبلين

2020/04/18 | 15:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت خلية الأزمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات تنظيمية خاصة بشهر رمضان سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين.

وقال عضو اللجنة، وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية "واع"، إن "هناك اجراءات خاصة بشهر رمضان ستتخذها خلية الازمة خلال اجتماع في غضون اليومين المقبلين"، لافتا الى ان "لجنة الامر الديواني 55 معنية بتقديم مقترحات بشأن التعامل مع فيروس كورونا.

واضاف ان "هناك اجتماعات لخلية الازمة التي سترفع توصيات للجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة وسيتم تقييم هذه المرحلة بدقة".

وشدد على"ضرورة ان تكون الخطوات محسوبة بدقة في ما يخص تخفيف الحظر"، مؤكدا ان "خلية الازمة لا تريد ان تضيع المكتسبات التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس كورونا".

وحذر الفلاحي من "التهاون والاسترخاء في مواجهة كورونا"، موضحا أن"هذا الوباء عابر للحدود والقارات ولا يمكن اغلاق الباب امام عبوره".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد قررت في وقت سابق، استمرار حظر التجوال الى بداية شهر رمضان المبارك ، على ان تعقد اللجنة اجتماعا الاسبوع المقبل يسبق حلول شهر رمضان لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني 55 وهيئة المستشارين.

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