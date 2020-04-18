حكومة كردستان ترهن النفط للشركات مقابل تاجيل دفع المستحقات المالية

2020/04/18 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت شركة جينل اينرجي التي تتخذ من لندن مقرا لها أن حكومة اقليم كردستان سيؤجل الدفع مقابل مبيعات النفط للشركة ما بين اشهر تشرين الثاني من العام الماضي وحتى شباط من العام الحالي مع الالتزام بالدفع للاشهر التالية .وذكرت الشركة على موقعها في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” حكومة الاقليم […]

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