شرطة ذي قار توضح ملابسات مقتل زوجة على يد زوجها: التحقيق يشير للانتحار

2020/04/18 | 15:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضحت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، تفاصيل قضية مقتل زوجة على يد زوجها بناحية النصر شمالي المحافظة.

وذكر مدير اعلام قيادة الشرطة، العقيد فؤاد كريم في تصريح لـ"الغد برس"، أن "مركز شرطة ناحية النصر شمالي محافظة ذي قار تلقى بلاغا بمقتل فتاة من مواليد 2000 من خلال تلقيها رصاصات من رأسها".

وبين، أن "القوات الأمنية توجهت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها"، لافتا إلى أن "مجريات التحقيق حتى الآن تشير إلى أن الحادث انتحار رميا بالرصاص".

وأضاف، أن "والد المجنى عليها تقدم بشكوى أمام مركز الشرطة في الناحية ضد زوجها بتهمة ارتكاب جريمة القتل بحق ابنته"، مبينا أن "القوات الأمنية أوقفت الزوج على ذمة التحقيق".

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