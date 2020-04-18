الكويت تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/04/18 | 15:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بسبب الوباء، والضحية مقيم من الجنسية البنغلاديشية (68 عاما) دخل العناية المركزة قبل تسعة أيام.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 93 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 1751، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 280، بعد تسجيل 22 حالة شفاء جديدة.

ولا يزال 1465 شخصا يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات الكويتية، و34 منهم في أقسام العناية المركزة، من بينهم 18 مريضا في حالة حرجة.

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