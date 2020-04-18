إيران تستأنف عمليات البحث عن رفات قتلاها داخل الاراضي العراقية

2020/04/18 | 15:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن قائد لجنة البحث عن المفقودين، يوم السبت عن استئناف عمليات البحث عن رفات قتلى حرب ثمانينات القرن المنصرم التي خاضتها ضد نظام صدام حسين وذلك في منطقة عمليات والفجر التحضيرية (قناة حنظله وكميل) بعد تجميد مؤقت في الاراضي العراقية بسبب انتشار كورونا.

وأفادت وكالة أنباء فارس، بأن العميد باقر زادة قائد لجنة البحث عن المفقودين أعلن عن بدء عمليات البحث عن رفات القتللا.

وأضاف: ان البحث استؤنف مجددا في منطقة عمليات والفجر التحضيرية (قناة حنظلة وكميل) بعد تجميد مؤقت في الاراضي العراقية بسبب انتشار فايروس كورونا.

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